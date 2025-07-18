"السويس الطبي" أول مستشفى ذكي بتقنية الجيل الخامس في مصر - صور

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويند لي جونفينغ، النائب الأول لرئيس شركة هواوي العالمية والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال العامة العالمية، والوفد المرافق له، خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى مجمع السويس الطبي، التابع للهيئة.

تأتي الزيارة في إطار متابعة نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في الصين خلال أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وشهدت الزيارة إطلاق تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G) لأول مرة داخل أحد منشآت الهيئة، ليصبح مجمع السويس الطبي أول مستشفى رقمي ذكي يعمل بهذه التقنية المتقدمة، في خطوة وصفها الجانبان بأنها نقلة نوعية في بيئة التشغيل الطبي الذكي، حيث تتيح تبادل البيانات لحظيًا، وتحكمًا فوريًا في الأنظمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة صحية ذكية مستدامة تعتمد على البيانات والتحليل الفوري والتكامل التكنولوجي، مضيفًا:"مجمع السويس الطبي يُجسد رؤيتنا في تقديم رعاية صحية دقيقة وآمنة وسريعة عبر مستشفيات ذكية. هذه الخطوة هي بداية لتعميم هذا النموذج على جميع محافظات التأمين الصحي الشامل".

واطلع وفد "هواوي"، خلال الجولة، على النظام الإلكتروني المتكامل للمجمع، بما في ذلك رحلة المريض الرقمية من الحجز إلى تلقي العلاج، وآليات إدارة السجلات الطبية والإحالات، بالإضافة إلى زيارة وحدات العناية المركزة والمعامل والأقسام الداخلية، حيث أبدى "ويند لي" إعجابه بالبنية التحتية الرقمية وكفاءة التشغيل.

كما استعرضت "هواوي" نماذج تطبيقاتها المتقدمة في القطاع الصحي، منها:

نظام دعم القرار الطبي (CDSS) المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر السريرية.

نموذج Ruipath الذكي في علم الأمراض لتقارير تشخيصية دقيقة تجمع بين الصور المرضية والبيانات السريرية.

من جانبه، قال السيد ويند لي:"مجمع السويس الطبي نموذج ملهم لدمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، وهذه الشراكة مع هيئة الرعاية هي بداية لمسار طويل نلتزم فيه بدعم التحول الرقمي الذكي في قطاع الصحة المصري".

رافق الوفد خلال الزيارة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي، إلى جانب الدكتور محمود الديب، مدير الإدارة الاستراتيجية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع السويس.

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