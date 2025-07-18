كتب- حسن مرسي:

أعربت أميمة عبد الله، رئيس لجنة العودة الطوعية للسودانيين، عن عميق امتنانها للدعم المصري غير المسبوق لإخوانهم السودانيين منذ اندلاع الأزمة.

خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "صدى البلد"، أعربت عبد الله عن تقديرها لحفاوة استقبال الشعب المصري لأشقائهم السودانيين خلال الأزمة، كما وجهت الشكر للسفير السوداني بالقاهرة عماد العدوي لخدمة الجالية السودانية.

وأضافت رئيسة اللجنة: "لم نشعر يومًا أننا غرباء في مصر، بل كأننا في وطننا السودان.. السودانيون يدينون لمصر بدين كبير لن يُنسى".

وتابعت أميمة عبد الله، رئيس لجنة العودة الطوعية للسودانيين، أن المبادرة بدأت عملها قبل 3 أشهر بتنظيم رحلات العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى الخرطوم.

وأكدت عبد الله أن عملية العودة تتم وفق إجراءات منظمة ودقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كلا البلدين، مشيرة إلى خطة طموحة لتفويج نحو 100 ألف سوداني يوم الإثنين المقبل.

وأشارت رئيس لجنة العودة الطوعية للسودانيين، إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل التحسن النسبي للأوضاع الأمنية بالسودان، معربة عن أملها في زيادة عدد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة المقبلة.