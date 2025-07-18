كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن استراتيجية طموحة لتحويل الأندية الرياضية إلى كيانات اقتصادية مستدامة.

في حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، قال الوزير: "نعمل على تحويل الأندية من اعتمادها الكلي على الدعم الحكومي إلى منشآت قادرة على تحقيق أرباح"، مؤكداً أن هذا التحول لن يؤثر على خدماتها للمواطنين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "نجحنا في جعل المنتج الرياضي المصري علامة جاذبة للاستثمارات الكبرى".

وأشار صبحي إلى نجاح الوزارة في جذب مستثمرين كبار، قائلًا: "نجيب ساويرس من كبار المستثمرين الذين دخلوا المجال الرياضي بقوة، وهذا دليل على جدوى الاستثمار في هذا القطاع من خلال تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية".

وأوضح أن قانون الرياضة الجديد يقدم مرونة غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه "سمح بتأسيس الشركات الرياضية بأشكال متعددة (مساهمة/فردية/ذات مسؤولية محدودة)، بعكس القانون السابق الذي كان يقيدها بشركات المساهمة فقط".

وفيما يخص مراكز الشباب، أكد الوزير أن الوزارة بدأت بإصدار قانون خاص لحمايتها وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية على النمط العالمي.

وأضاف: "أضفنا بعدًا اقتصاديًا لها مع الحفاظ على دورها الاجتماعي، وتم إنشاء قطاع اقتصادي خاص بها لضمان استدامتها".