متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على حادث وفاة 5 أطفال أشقاء في محافظة المنيا، لا سيما بعد تداول شائعات عن ارتباطه بمرض الالتهاب السحائي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مرض الالتهاب السحائي ليس من الأمراض المعدية، وأن جميع التحاليل الطبية والإجراءات الوقائية التي أجرتها فرق وزارة الصحة جاءت سلبية لأي نوع من أنواع الأمراض المعدية.

وتابع المتحدث، أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات القياسية اللازمة، سواء على مستوى الترصد الوبائي، أو الفحوصات المعملية، أو تحليل مياه الشرب داخل المنزل، بالإضافة إلى متابعة المخالطين وأفراد الأسرة، وجميعها أثبتت عدم وجود أي مؤشر يشير إلى وجود عدوى أو مرض معدٍ.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الملف حاليًا يخضع لتحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق المختصة، سواء النيابة العامة أو وزارة الداخلية، مشددًا على أن بيان الوزارة كان واضحًا في نفي وجود سبب مرضي معدٍ، وأن الوزارة تترك تحديد الأسباب لجهات التحقيق الرسمية.