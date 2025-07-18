كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول رد من اتحاد الدواجن على مقترح منع بيع الطيور الحية

أكد أبو الفتوح عبدالمعز عضو اتحاد الدواجن أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة يحقق استقرار أسعارها ويمنع الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الحين والآخر ترفع من هامش ربح المربين.

عبد السند يمامة: حزب الوفد مذكور في القرآن

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن اسم حزب الوفد ورد في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا" (مريم: 85).

خبير بيئي: الوصول إلى صفر كربون بحلول 2050 سيكون صعبًا

أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم تنبع من التدخل البشري غير المستدام.

بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم.. 11 صورة للمكان البديل

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت إجراءات تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية ضمن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها قريبًا.

مظلة حماية اجتماعية لـ "عمال الدليفري" لأول مرة.. وزير العمل يكشف التفاصيل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة وطنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، تستهدف حماية عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين" بسبب ما يتعرضون له من مخاطر يومية وغياب الحماية الاجتماعية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تُخرّج أول دفعة من قيادات وزارة العدل الصومالية

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب -اليوم الخميس- فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة – وزارة العدل الصومالية"، الذي يُعقد لأول مرة، مستهدفًا السادة قيادات وزارة العدل الصومالية.

الإعلاميين تمنح عضويتها للمذيعة هند جاد

منحت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، كارنيه عضويتها للإعلامية هند جاد.

غير مقبول.. مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" بشأن ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم

علق الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على تصريح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد بأنه مذكور في القرآن الكريم.

الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.