كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 23 يوليو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية .مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقع بنسبة تتراوح ما بين 4:2 درجات ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشار الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على من 8:4 صباحا من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونشاط لحركة الرياح.

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