ننشر عقوبة عدم المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، أن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات واجب وطني، يعاقب القانون على الإخلال به، وتنص المادة (57) من القانون على فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.

كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.

وفي خطوة نحو تسهيل العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ، دعا القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين إلى تحميل تطبيق "eElection" عبر متجر "Google Play" و"Apple Store" للاستفادة من مجموعة من المزايا المتميزة التي يقدمها.

التطبيق الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل نقلة نوعية في كيفية تيسير الأمور للناخبين، وهو يهدف إلى توفير العديد من الخدمات التي تسهم في تسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركتهم الفعّالة وجاءت كالتالى:

من أبرز مميزات التطبيق، خدمة "الاستعلام عن المقار الانتخابية"، التي تتيح للناخب معرفة مكان مركزه الانتخابي بشكل دقيق بناءً على بياناته في بطاقة الرقم القومي. هذه الخدمة توفر وقت الناخب وتقلل من الارتباك الذي قد يحدث في يوم الانتخابات.

يمكن للناخبين تقديم طلب لتغيير مركزهم الانتخابي من خلال التطبيق إذا لم يكن المركز الانتخابي الحالي مناسبًا لهم من حيث الموقع الجغرافي. هذه الميزة تمكن الناخبين من اختيار مركز انتخابي أقرب إلى مكان سكنهم مما يسهم في تسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

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