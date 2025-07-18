"القومي للمرأة" يهنئ ميرنا عارف لتعيينها مديراً عاماً بشركة مايكروسوفت

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى ميرنا عارف عضوة المجلس بمناسبة تعيينها مديراً عاماً للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت العالمية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول الأستاذة ميرنا عارف إلى هذا المنصب المهم والمستحق لمسيرتها الحافلة بالإنجازات في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مؤكدة على أنها خطوة هامة تعكس تميز المرأة المصرية وقدرتها على تبوأ أرفع المناصب القيادية على المستويين الإقليمي والدولي معربة عن تمنياتها للأستاذة ميرنا عارف بمزيد من التوفيق والنجاح.