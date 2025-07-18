وزير العمل يكشف كيف منح قانون العمل الجديد المرأة حقوقًا غير مسبوقة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل 2025، موضحًا أن الوزارة تُجري حاليًا سلسلة من اللقاءات والندوات مع الغرف التجارية والسفارات والشركات العالمية لضمان تطبيقه على أسس تشاركية ومجتمعية.

وقال الوزير، خلال تصريحات صحفية: إحنا دلوقتي شغالين، وبنعمل ندوات مع الغرف التجارية، والسويسرية والإنجليزية والأمريكية، ومديرين عام لشركات إنترناشونال موجودة في مصر".

وأضاف وزير العمل: اللقاءات دي مهمة جدًا لأننا بنتحاور مع المجتمع، وبنطلع منها بتوصيات بيتم تنفيذها في شكل قرارات تنفيذية ووزارية، والقانون مش قانون وزارة العمل بس، ده قانون بيهم كل بيت وأسرة في مصر، وهيأثر على استقرار الأسر".

دعم المرأة العاملة وحقوقها في القانون الجديد

وكشف محمد جبران، عن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد، حيث شدد على أن القانون ينص بوضوح على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، مضيفًا: "القانون المصري ما فيهوش تمييز بين الرجل والمرأة في الأجر، وده أمر مهم جدًا، وكل اللوائح اللي بنعتمدها من وزارة العمل بتقر هذا المبدأ".

وأضاف وزير العمل: المرأة ليها حق إجازة وضع لمدة أربع شهور، وده بدلًا من ثلاث شهور فقط في القانون السابق، وبيُطبق زي الجهاز الإداري للدولة بالضبط، لضمان عدم وجود أي تمييز".

وأوضح الوزير: قانون العمل الجديد يُلزم المنشآت بإنشاء حضانات لأبناء العاملات، وفق ضوابط محددة، قائلًا:"وفرنا لأصحاب الأعمال أكتر من طريقة لإنشاء حضانات، والهدف إن العاملة تكون مطمنة على أولادها وهي في الشغل، وأنا شفت حضانات على مستوى عالمي في منشآت صناعية في العاشر من رمضان".

وأشار محمد جبران، إلى أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في مختلف المهن، بما في ذلك المجالات غير التقليدية، قائلًا: المرأة دخلت مجالات كتير، منها سواقة المترو، وحتى العمل في الموانئ، وجاتلي مؤخرًا سيدة عاملة على ونش عملاق في الميناء، والمرأة أثبتت وجودها، والمجالات كلها مفتوحة قدامها".

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