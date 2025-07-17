كتب- عمرو صالح:

رد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على حالة الجدل التي آثارها تصريحه الأخيرة "بأن حزب الوفد مذكور في القرآن الكريم".. مستشهدًا بقوله تعالى "يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا".

وقال "يمامة"، لمصراوي: "رواد السوشيال ميديا سابوا كل كلامي خلال اللقاء وما قولته في حوار طويل مدته ساعة ونصف.. ومسكوا في الجزئية دي"، معربًا عن استنكاره لحالة الجدل التي أثيرت بشأن تصريحه العفوي.

وتابع: "دي أيه قرآنية أنا قرأتها في سورة مريم.. وقولتها بشكل عابر".

يُذكر أن تصريح "يمامة" شهد حالة من الجدل وهجومًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الشيخ مظهر شاهين أن مثل هذا القول، حتى إن قيل على سبيل المزاح أو الطرافة، فإنه غير مقبول، لأن كلام الله تعالى أقدس وأعظم من أن يُمزح به أو يُقحم في سياقات لا تليق بجلاله. قال تعالى: {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}".

اقرأ أيضا:

الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا