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الإعلاميين تمنح عضويتها للمذيعة هند جاد

11:20 م الخميس 17 يوليو 2025

الإعلاميين تمنح عضويتها للمذيعة هند جاد

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كتب- عمرو صالح:

منحت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، كارنيه عضويتها للإعلامية هند جاد.

وذلك في إطار دور النقابة لأرشفة العاملين في الحقل الإعلامي الرسمي والخاص، المرئي والمسموع، في الشعب الخمسة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية، بما يؤكد استمرار النقابة في أداء دورها، وفقًا لما رسمه لها القانون.

جدير بالذكر أن الإعلامية هند جاد مذيعة بمجموعة قنوات الحياة منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن وقدمت العديد من البرامج السياسية والإخبارية والاجتماعية الهامة على شاشة الحياة "عين على البرلمان، الحياة الآن، الحياة في مصر".

فصلاً عن كونها ابنة التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية على شاشة قنوات "الأولى، ونايل دراما، والأسرة والطفل" وخاضت تجربة العمل من قبل في القنوات الفضائية في قناة التحرير فضلاً عن خوضها تجربة العمل الإذاعي من قبل على محطة راديو D R N والتي انطلقت لفترة بسيطة.

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نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعده الإعلامية هند جاد
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