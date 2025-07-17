أول رد من اتحاد الدواجن على مقترح منع بيع الطيور الحية

كتب- عمرو صالح:

أكد أبو الفتوح عبدالمعز عضو اتحاد الدواجن أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة يحقق استقرار أسعارها ويمنع الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الحين والآخر ترفع من هامش ربح المربين.

وأوضح عبدالمعز لمصراوي، أن تطبيق القانون يتطلب وجود بنية تحتية بمحلات الدواجن حيث أنه يجب ان تتوافر بها الثلاجات والمبردات الحديث التي من شأنها أن تحافظ على جودة الدواجن المذبوحة وعدم تعرضها للتعفن أو التلف.

وتابع: فمثلا محافظة القاهرة تتطلب توفير 2000 محل لتلبية الطلب وتغطية احتياجات المواطنين ولازم يكونوا عندهم بنية تحتية قوية.

وأشار عبدالمعز إلى أن استقرار أسعار العلف من شأنه أن يلعب دور كبير في السيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن من الحين والآخر حال منع بيعها حية، لافتا إلى أن غالبية دول العالم تخلت تماما عن بيع الطيور الحية بالمحلات وأصبحت تبيعها مجمدة فقط.

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذي من شأنه أن يحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة.

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