إعلان

أول رد من اتحاد الدواجن على مقترح منع بيع الطيور الحية

10:10 م الخميس 17 يوليه 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أكد أبو الفتوح عبدالمعز عضو اتحاد الدواجن أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة يحقق استقرار أسعارها ويمنع الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الحين والآخر ترفع من هامش ربح المربين.

وأوضح عبدالمعز لمصراوي، أن تطبيق القانون يتطلب وجود بنية تحتية بمحلات الدواجن حيث أنه يجب ان تتوافر بها الثلاجات والمبردات الحديث التي من شأنها أن تحافظ على جودة الدواجن المذبوحة وعدم تعرضها للتعفن أو التلف.

وتابع: فمثلا محافظة القاهرة تتطلب توفير 2000 محل لتلبية الطلب وتغطية احتياجات المواطنين ولازم يكونوا عندهم بنية تحتية قوية.

وأشار عبدالمعز إلى أن استقرار أسعار العلف من شأنه أن يلعب دور كبير في السيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن من الحين والآخر حال منع بيعها حية، لافتا إلى أن غالبية دول العالم تخلت تماما عن بيع الطيور الحية بالمحلات وأصبحت تبيعها مجمدة فقط.

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذي من شأنه أن يحظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحال التجارية لبيع الدواجن الحية، إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة.

اقرأ أيضا:
الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا

رسميًا.. وزير العمل يحدد موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن منع بيع الطيور الحية اتحاد الدواجن منافذ لبيع الفراخ المبردة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا