كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلية الدفن الصحي للمخلفات بمنطقة شبرامنت، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أنه تم استلام المشروع رسميًا.

وأوضح أن خلية الدفن الصحي بشبرامنت تُعد من أكبر الخلايا على مستوى الشرق الأوسط، حيث أُقيمت على مساحة 71 فدانًا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (2) بحيرة تبخير بمساحة إجمالية تبلغ نحو 29.4 ألف متر مربع.

كما أشار إلى أن المشروع يشمل شبكة طرق داخلية بمساحة تقدّر بنحو 14 ألف متر مربع، فضلًا عن مجموعة متكاملة من التجهيزات الفنية والتشغيلية، تضم مولدًا كهربائيًا ولوحات توزيع كهربية، إلى جانب شبكة حديثة لتجميع ونقل سائل الرشيح من الخلية إلى بحيرات التبخير.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع جاء وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن الإدارة الآمنة والسليمة للمخلفات البلدية الصلبة، ويسهم في الحد من المخاطر البيئية الناتجة عن التراكمات والمقالب العشوائية.

وأضاف أنه تم تزويد الخلية بعدد (2) طلمبة لرفع وضخ سائل الرشيح من الخلية إلى بحيرات التبخير، بالإضافة إلى شبكة مواسير دفع نفقي مكوّنة من 7 خطوط لنقل السائل، وتنفيذ بئرين لمراقبة المياه الجوفية.

وأشار النجار إلى أن المشروع يُعد أحد النماذج الناجحة في تحسين منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، مؤكدًا أن محافظة الجيزة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية البيئية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل مستويات التلوث.

وثمن المحافظ التعاون البنّاء مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق أسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، ويجسّد نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في دعم المشروعات القومية ذات البُعد البيئي والمجتمعي.

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