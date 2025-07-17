وزير الزراعة: تعدد الدورات الزراعية يقود مصر لتحقيق الاكتفاء الغذائي

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي ورفع كفاءة الأراضي الحالية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قال الوزير: "تمتلك مصر 9.5 مليون فدان منزرعة، لكنها تعادل إنتاجيًا ما بين 15-16 مليون فدان بفضل نظام تعدد الدورات الزراعية".

وأضاف: "بعض المحاصيل مثل القمح والذرة تُزرع مرتين سنويًا، مما يضاعف الإنتاجية، بينما المحاصيل الشجرية تنتج مرة واحدة سنوياً في مساحة 2 مليون فدان".

وتطرق فاروق إلى دور البحث العلمي: "نسخر التقنيات الحديثة مثل الري المتطور والتسوية بالليزر واستنباط سلالات بذور جديدة لتعظيم الإنتاجية"، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق قفزة كبيرة في إنتاجية الفدان الواحد.

وأشار الوزير إلى مشروعات التوسع الأفقي، موضحًا: "مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى 550 ألف فدان في مشروع سنابل سونو، ومساحات أخرى في سيناء تتجاوز 3.5 مليون فدان".

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بجعل الأمن الغذائي أولوية وطنية"، مؤكداً أن "مصر تسعى لبناء مخزون استراتيجي يكفي لـ 6 أشهر من السلع الأساسية لمواجهة التحديات العالمية.

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