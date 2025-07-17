كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة وطنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، تستهدف حماية عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين" بسبب ما يتعرضون له من مخاطر يومية وغياب الحماية الاجتماعية.

وأوضح "جبران"، بحسب تصريحات صحفية: شغالين على ملف مهم جدًا، وناس كتير مش واخدة بالها منه، وهو حماية عمال المنصات، اللي بنشوفهم في الشوارع من غير عقود، ومن غير تأمينات، وده مش ينفع يستمر".

وأشار وزير العمل، إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع أصحاب شركات الدليفري يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة مسؤولياتهم تجاه العاملين لديهم، قائلًا: "هنعمل حوار معاهم قبل ما نبدأ تنفيذ القانون، وكمان وفرنا لهم مهمات الوقاية بأسعار أقل كتير من السوق، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، زي الخوذة اللي بتستخدمها الشرطة".

وشدد الوزير على أن مسؤولية توفير أدوات الوقاية يجب أن يتحملها صاحب العمل، خاصة في ظل اتساع نطاق "العمل على المنصات" من خلال التطبيقات، مؤكدًا أن الإصابات في هذا القطاع أصبحت مؤلمة وتتطلب تدخلًا عاجلًا.

وتابع وزير العمل: "قبل ما نطبق القانون، هنعمل توعية، وبعدها هننفذ القانون بكل قوة.. ومش هنتهاون".

أشار محمد جبران، حول تعميم التجربة، إلى أن استهداف قطاع الدليفري هو الخطوة الأولى فقط، قائلًا: "بعد كده هنشتغل على الحد الأدنى للأجور، وعمالة الأطفال إن وجدت وهنمشي خطوة بخطوة لحماية كل فئات العمالة".

وأكد وزير العمل، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، قائلًا: "مش هدفنا إننا نعلن عن قانون وبس، لكن إننا نطبقه وندعمه بكل الوسائل".

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