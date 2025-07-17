كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن تدشين مشروعي معديات جديدتين تحملان اسم "الأقصر 1" و"الأقصر 2".

خلال تصريحات تليفزيونية، قال المحافظ: "الحركة اليومية بين شرق وغرب الأقصر تعتمد بشكل أساسي على المعديات، خاصة مع كثرة أعداد المواطنين والسياح الذين يعبرون النيل يومياً"، مضيفًا: "بصفتي مسؤولاً عن المواطن، رأيت أن توفير خدمة آدمية وآمنة في التنقل حق أصيل".

وتابع عمارة: "المعديات القديمة كانت متهالكة، وتم تحويلها للاستثمار السياحي فقط، مما حدّ من استخدامها العام"، مؤكدًا أن المعديتين الجديدتين تمثلان نقلة نوعية، وأنا شخصياً أستخدمهما في تنقلي لأنها توفر الوقت وتسير بكفاءة عالية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف تطوير المعديات عبر إدخالهما الترسانة البحرية لزيادة طاقتهما الاستيعابية، مؤكداً أن تحسين خدمات النقل النهري يأتي ضمن أولويات دعم الحياة الكريمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية السياحية.

وفي سياق متصل، كشف المحافظ عن تفاصيل مبادرة "سكن كريم" ضمن مشروع "حياة كريمة"، قائلاً: "المبادرة تستهدف رفع كفاءة نحو 7000 منزل داخل المحافظة"، مؤكدًا أن عمليات التطوير ستُنفذ على مراحل متتالية تبدأ قريباً".

ولفت عمارة إلى أهمية دور المجتمع المدني، مشيدًا بنموذج مستشفى "شفا الأورمان" الذي "بات يقدم خدمات لسكان الصعيد بدلاً من نقل الحالات للقاهرة".

أكد اهتمامه بدعم الشباب، قائلاً: "أي شاب لديه فكرة قابلة للتنفيذ، أنا مستعد لمقابلته وتسهيل الإجراءات اللازمة".

اقرأ أيضا:

الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا