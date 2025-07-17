كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للقطاع الخاص.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة – مرسى مطروح

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل أمنة.

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رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4 " بمطار القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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الشيخ خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن الكريم او السنة هلك كما هلك ابن نوح

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة تقديم العقل على النص الشرعي، مستشهداً بقصة سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه، حين قال تعالى: {يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين}، فرد الابن: {سآوي إلى جبل يعصمني من الماء}.

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السيسي يُعزّي نظيره النيجيري في وفاة الرئيس السابق محمدو بوهاري

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا تينوبو، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري.

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"المحامين" تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتدعو إلى وحدة الصف

أدان عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، رئيس اتحاد المحامين العرب، العدوان الصهيوني الآثم على الأراضي السورية، والذي يُعدّ اعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والمواثيق الأممية، واستمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على إشعال الفتن وبث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

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رسميًا.. وزير العمل يحدد موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للقطاع الخاص.

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أكاديمية ماسبيرو توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بالخارجية

وقعت أكاديمية ماسبيرو، بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

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الأزهر يدين العدوان الصهيوني على دمشق ويوجه تحذيرًا للشعب السوري

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العدوان الصهيونيَّ الذي استهدف سوريا، والذي يعكس أجندةَ الاحتلال في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاته المتكررة في حق دول المنطقة وشعوبها، لجرِّ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهدافه في التوسع في الاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دوليٍّ معتاد، وانتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والإنساني.

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السياحة والآثار تفتح المواقع الأثرية ومتاحف الإسكندرية مجانًا في عيدها القومي

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بفتح جميع المواقع الأثرية ومتاحف المحافظة مجانًا أمام الجمهور يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

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"مدبولي" يستعرض ملامح مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال.

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عمرو أديب يعلن غيابه عن شاشة MBC - السبب وموعد العودة

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على شاشة MBC مصر، بدء إجازته الصيفية السنوية، مؤكدًا انتهاء موسم ناجح شهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

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صور.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مجمع الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة - فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز).

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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا للرئيس السيسي.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 95 لسنة 2025.

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