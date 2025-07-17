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بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم.. 11 صورة للمكان البديل

08:33 م الخميس 17 يوليه 2025
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    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (9)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (6)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (5)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (4)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (8)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (2)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (10)
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (3)
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    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم
  • عرض 11 صورة
    بدء تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية بعد نقلهم (1)
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كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت إجراءات تسكين أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية ضمن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها قريبًا.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة على استعادة واحدة من العلامات الثقافية المميزة للقاهرة وهو سور الأزبكية للكتب، حيث انتهت وزارة الإسكان من انشاء ١٣٣ مكتبة تم تصميمها بصورة حضارية وسيتم تسليمها تباعًا حيث روعي في تصميمها أن تتوافق مع الشكل التراثي للمنطقة، وتسهل حركة هواة شراء الكتب القديمة، كما تم تزويدها بوسائل الحماية المدنية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن تطوير الحديقة يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

حديقة الأزبكية هي أحد أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، حيث تقوم الدولة بأعمال إعادة احيائها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

كما تتضمن أعمال التطوير استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، هذا إلى جانب استيعاب أكشاك الكتب الموجودة على أسوارها.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تسكين أصحاب السوق القديم وزارة الإسكان الأزبكية سور الأزبكية للكتب
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