خبير: مصر تتصدر أفريقيا في استخدام الطاقة النظيفة بالزراعة

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، عن تفوق مصر في مجال استخدام الطاقة المتجددة بالقطاع الزراعي على مستوى القارة الأفريقية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، قال متولي: "مصر أصبحت الأولى أفريقيا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمنظومة الزراعة وسلاسل الإنتاج الغذائي"، مشيرًا أن قطاع الزراعة عالمياً يستهلك 32% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهي نسبة كبيرة لم تكن متوقعة.

وتابع الخبير أن مصر تتجه لأن تصبح 42% من استخداماتها للطاقة من مصادر متجددة، وهذا ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي، مؤكدًا أن هذا التحول يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.

وعن تأثير الطاقة النظيفة على الإنتاج الزراعي، أشار أستاذ التنمية المستدامة إلى أن التأثير إيجابي للغاية، خاصة مع مشروعات الاستصلاح الزراعي العملاقة، مضيفًا: "نستخدم الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية وأسوان، مما يحسن الإنتاجية ويوفر الطاقة".

وأوضح أستاذ التنمية المستدامة، أن التشريعات يجب أن تلزم المشروعات الجديدة باستخدام وسائل غير تقليدية للمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج نجح في قطاع السياحة بالدول المطلة على المتوسط، ويمكن تطبيقه في الزراعة.

وأكد الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، على أهمية دور القطاع الخاص في هذا التحول، مضيفًا: "هذا التوجه يحتاج إلى تغيير ثقافي وإعادة تشريع، خاصة لمجتمع رجال الأعمال الذين يمثلون عصب التنمية".