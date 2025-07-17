إعلان

خبير: مصر تتصدر أفريقيا في استخدام الطاقة النظيفة بالزراعة

07:59 م الخميس 17 يوليه 2025

الدكتور صفي الدين متولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، عن تفوق مصر في مجال استخدام الطاقة المتجددة بالقطاع الزراعي على مستوى القارة الأفريقية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، قال متولي: "مصر أصبحت الأولى أفريقيا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمنظومة الزراعة وسلاسل الإنتاج الغذائي"، مشيرًا أن قطاع الزراعة عالمياً يستهلك 32% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهي نسبة كبيرة لم تكن متوقعة.

وتابع الخبير أن مصر تتجه لأن تصبح 42% من استخداماتها للطاقة من مصادر متجددة، وهذا ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي، مؤكدًا أن هذا التحول يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.

وعن تأثير الطاقة النظيفة على الإنتاج الزراعي، أشار أستاذ التنمية المستدامة إلى أن التأثير إيجابي للغاية، خاصة مع مشروعات الاستصلاح الزراعي العملاقة، مضيفًا: "نستخدم الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية وأسوان، مما يحسن الإنتاجية ويوفر الطاقة".

وأوضح أستاذ التنمية المستدامة، أن التشريعات يجب أن تلزم المشروعات الجديدة باستخدام وسائل غير تقليدية للمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج نجح في قطاع السياحة بالدول المطلة على المتوسط، ويمكن تطبيقه في الزراعة.

وأكد الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، على أهمية دور القطاع الخاص في هذا التحول، مضيفًا: "هذا التوجه يحتاج إلى تغيير ثقافي وإعادة تشريع، خاصة لمجتمع رجال الأعمال الذين يمثلون عصب التنمية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور صفي الدين متولي القارة الأفريقية أفريقيا مصر الطاقة الجديدة والمتجددة الزراعة قطاع الزراعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا
رسالة تهديد مباشرة إلى نتنياهو من "العصائب الحمراء".. ماذا نعرف عن الجماعة؟
"أنا عارف إني هدخل الجنة".. مجدي الجلاد يوجه سؤالا مهما لـ د. سعد الهلالي