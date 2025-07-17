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الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

07:26 م الخميس 17 يوليه 2025
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    طقس شديد الحرارة
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 10 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية .مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية من 8:4 صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقع بنسبة تتراوح ما بين 4:2 درجات.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية الشبورة المائية الأرصاد الرطوبة
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