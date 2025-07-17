الطقس غدًا.. استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في قيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية .مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية من 8:4 صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقع بنسبة تتراوح ما بين 4:2 درجات.

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