كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى عند ظن العبد به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر .

وأجاب الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت)، سؤال من مقدم البرنامج حول مدى صحة اعتقاده أنه سيدخل الجنة برحمة الله، قائلا: إن الله عز وجل قال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي، وكل شخص يعرف نفسه.

وأضاف الهلالي: قال رجل من البسطاء يارب لقد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك، فاغفر اللهم لي ما بينهما.

وتابع: عندما يقول الرسول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فعندما تقول أنا طمعان في رحمة الله وأنه عز وجل سيعطيني هذه الرحمة لأنني بريء النية، لم أظلم.

وأكمل: متى أقول لك أنك تضحك على نفسك؟ عندما تكون ظلام للعبيد، مناع للخير، حقود، حسود، تتربص وتتنمر بالآخرين.

وضرب "الهلالي" مثالًا بالمنافق عبد الله بن سلول الذي كان يُصلي ويصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الدرك الأسفل من النار.

وقال الهلالي: مَن يعرف المنافق؟ إنه الله عز وجل، حيث قال في كتابه العزيز ﴿مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾، وعندما يقول أحد الأشخاص للرسول صلى الله عليه وسلم؛ "يا رسول الله، أنا لم أعمل للجنة كثيرًا، ولكني أحبك وأحب الناس المحترمين"، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنتَ مع مَن أحببتَ"، والعكس صحيح، فالإنسان يعرف نفسه، "وكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا".

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.