كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور عمرو سعد الشلمة، المرشح لمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن رؤيته التنموية لمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من "الإنسان"، من خلال تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.

وقال "الشلمة"، في خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، والذي يقدمه الإعلامي محمد سامي، إنه يطمح إلى تقديم نموذج حقيقي للنائب القريب من الناس، مضيفًا: "أنا ابن محافظة البحيرة، ووطني الصغير هو البحيرة، وأسعى بكل جهدي لأكون عند حسن ظن أهلها، ورؤيتي واضحة: تعليم فني مطور، وصحة شاملة، ودعم للمشروعات الصغيرة، وتمكين الشباب من أدوات الإنتاج الحقيقي".

وأضاف: "الدولة طورت العديد من المستشفيات، لكننا نحتاج إلى تطوير الكوادر وتيسير الإجراءات أمام المواطن، خصوصًا في التأمين الصحي، بحيث يكون علاج المواطن أولوية لا معاناة".

وفيما يخص التعليم، شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للتعليم الفني والصناعي والزراعي، قائلًا: "أوروبا نهضت بالصنايعية، ونحن نحتاج أن نربط التعليم بسوق العمل عبر شراكة حقيقية بين المدارس الفنية والمصانع والشركات".

وأكد المرشح لمجلس الشيوخ، أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى توفر مناطق صناعية واعدة مثل وادي النطرون ومحور الضبعة، داعيًا الشباب لتشكيل تحالفات وشركات صغيرة قائلاً: "الدولة بتوفر الأرض والمصنع، والدور عليكم أن تتحركوا وتنتجوا وتضيفوا للاقتصاد".

وفي سياق آخر، شدد الدكتور عمرو الشلمة على أنه لا يسير منفردًا بل يستند إلى دعم واسع من أهالي البحيرة، ومن شقيقه النائب محمد سعد الشلمة، الذي وصفه بـ"الأب الحقيقي والمعلم الأول"، مؤكدًا: "سأكمل مسيرته ولكن بطموح شاب، وبروح عمل جماعي مفتوحة للجميع".

وتوجه برسالة مؤثرة لشباب البحيرة: "احلم وصدق حلمك، نمي قدراتك، نظم وقتك، وستصل، وصوتك في الانتخابات مسؤولية، لا تفرط فيه، وشارك في صناعة المستقبل".

وتابع: أمد يدي لكل أطياف وفئات شعب البحيرة، وأعدكم أن أكون معكم وبكم ومنكم، ولن أخذلكم.

يذكر أن انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.