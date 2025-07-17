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تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة – مرسى مطروح

05:14 م الخميس 17 يوليو 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:


قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل أمنة.


وقد تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على ان يقوم من القاهرة الساعة 5,50 صباحاً ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35ظهراً طبقاً للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 9,00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4,15 صباح اليوم التالي طبقا للجدول المرفق.
1000709389

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