رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4 " بمطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مشروع إقامة "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي يمثل أهمية كبيرة، وذلك بالنظر لدوره في إحداث نقلة نوعية في مطار القاهرة، الذي يُعد بوابة الدخول إلى مصر، وذلك بما يعكس حجم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ونهضة حضارية في العديد من القطاعات، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في تصميم مثل هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران، كل المعلومات الخاصة بمبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أنه يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمطار إلى 60 مليون راكب سنويًا.

وشدد على أن المشروع سيعتمد على أنظمة متقدمة وتطورات تقنية في مجال تشغيل المطارات، تتضمن ما يتعلق بالملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني والبنية التحتية، بالإضافة إلى دمج تقنيات مبتكرة مستندة إلى أحدث نتائج البحث والتطوير لتوفير بيئة ذكية بالكامل.

ولفت وزير الطيران، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية والفنية الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد إلى 30 مليون راكب سنويًا.

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه من المتوقع أن يصبح مشروع المبنى الجديد "مبنى 4" نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات حول العالم، حيث سيتم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد في مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التي تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية.

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