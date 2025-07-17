السيسي يُعزّي نظيره النيجيري في وفاة الرئيس السابق محمدو بوهاري

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا تينوبو، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري.

وأكد الرئيس، في برقيته تضامن مصر مع حكومة وشعب نيجيريا في هذا المصاب الجلل، متمنيًا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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