لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف

كتب- محمد الصاوي:

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الخميس، والذي حرص على زيارته لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار جلال عبد العاطي المستشار القانوني لوزير الأوقاف.

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بالدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، وأكد على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية في المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري، على الدور الفاعل الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ورد الحقوق لأصحابها، وصون المال العام.