تصريحات جديدة للدكتور سعد الهلالي بشأن فرضية الحجاب للمرأة

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مسؤوليتنا في مسألة فرض الحجاب على المرأة تقتضي ذكر ما جاء في القرآن من آيات حول الحجاب، وما جاء في هذا الصدد من أحاديث نبوية بكل أمانة، قائلًا: إن شئنا ذكرنا فقه الفقهاء فيها، وعلى المرأة أن تختار.

وتساءل "الهلالي"، خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): هل يمكن أن نكون أحرص على مسألة الحجاب من الله عز وجل؟.

وأضاف "الهلالي": "قال الله عز وجل في مسألة الحجاب ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾، هل حدد الشارع الكريم مكان السوءة أو مكان اللباس، أم تركها لأمر المتلقي؟ عندما يُكرمك الله ويخاطبك بكلام مُجمل، فهو يخاطب الناس بكلام مُجمل.

وتابع الدكتور سعد الهلالي: في الآية الأخرى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وهو كلام مُجمل أيضًا، فـ"إلا ما ظهر منها"- هل هو العرف أم الحاجة أم الضرورة؟ التفسير هنا يرجع إلى كلام الله وليس إلى كلام المفسرين.

وأكمل: "أما الآية التي تقول ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾، فـ"الخمار" في اللغة العربية هو الغطاء، واسأل أي متخصص في اللغة العربية لن يقول لك إنه غطاء الرأس فقط، وأما "الجيوب"، فهو كل ما يثنّى مثل الصدر وتحت الإبط وهكذا، ودور المفسرين هنا أن يذكروا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأن يتركوا الاجتهاد لكل حالة بحالتها، للناس أنفسهم؛ لأن الزي يتفاوت باختلاف الزمن وليس ثابتًا، وهذه مسائل عرفية وليست مسائل دينية".

وواصل "الهلالي": لا بد من احترام الإنسانية لأن المغاربة لهم حق الفهم والمصريين لهم حق الفهم والأوروبيين لهم حق الفهم وهكذا.

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي، ضيفًا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبد اللطيف وغيرها من القضايا.

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