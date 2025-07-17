كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية تخريج 31 متدربًا من دول الساحل والصحراء، شاركوا في برامج تدريبية متخصصة حول نظام SCADA لتوزيع الكهرباء، واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير محمد عزمي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الوزير، أن هذه البرامج تأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والتدريب الفني المتخصص، مشيرًا إلى أن مصر تدرك حجم التحديات المشتركة التي تواجه القارة، وتضع كافة إمكاناتها الفنية في خدمة الأشقاء.

وأضاف "عصمت"، أن البرامج التدريبية التي ينفذها قطاع الكهرباء تستهدف بناء القدرات وتحسين المهارات الفنية في مجالات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والطاقة المتجددة، موضحًا أن القطاع يواصل تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء وعقد ورش العمل، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويعزز التعاون المشترك.

كما هنأ الوزير، المتدربين على اجتيازهم البرامج، داعيًا إياهم إلى نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أوطانهم، بما يسهم في تطوير نظم الكهرباء وتحقيق أمن واستدامة الإمدادات، إلى جانب تعزيز العلاقات بين الشعوب الإفريقية.

وتضمن برنامج SCADA تدريب 18 متدربًا من بوركينا فاسو وتشاد والنيجر، على تصميم النظام ودمجه مع شبكات التوزيع، وسبل استخدامه في التحكم وإدارة الأعطال وتأمينه ضد الهجمات السيبرانية، إلى جانب زيارات ميدانية لمنشآت مصرية تطبق النظام.

أما برنامج الهيدروجين منخفض الكربون، فشهد تدريب 13 متدربًا من بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، والنيجر، على أساليب توليد الطاقة باستخدام توربينات الهيدروجين وخلايا الوقود، وتحقيق التوازن في الشبكة، إلى جانب مراجعة السياسات الدولية وخطط الهيدروجين ومشروعات الهيدروجين الأخضر حول العالم.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب المتدربون عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبًا، مشيدين بمستوى التدريب العملي والنظري، وتطور مراكز التدريب والشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين أنهم سينقلون هذه التجربة إلى بلدانهم للنهوض بقطاع الكهرباء فيها.

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