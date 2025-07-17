رسميًا.. وزير العمل يحدد موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للقطاع الخاص.

وقال وزير العمل، في بيان اليوم، إن الخميس 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، في إطار سياسة الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية كلما أمكن ذلك، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والوطنية من الإجازات.

وأكد الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره، مثلي هذا الأجر عن العمل في يوم الإجازة.

كما أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 بشأن تنظيم الإجازة الرسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، والذي شدد على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق التعليمات، وعلى رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، متابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل المختلفة.

وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى الشعب المصري وعمال مصر، باعتبارهم قاطرة التنمية، داعيًا الله أن يُعيد هذه الذكرى المجيدة على الوطن بالخير والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي، في وقت سابق.



موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو لموظفي القطاع الخاص

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