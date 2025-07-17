وزير العمل يُسلم شهادات تدريب على ''المساح العام'' لخريجي جغرافيا

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، شهادات اجتياز دورة تدريبية على مهنة "المساح العام" لعدد من خريجي وطلاب قسم الجغرافيا بكليات الآداب، وذلك بمركز التدريب المهني بجامعة بدر.

وكان في استقبال الوزير الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وتُعد هذه الخطوة ثمرة للتعاون القائم بين وزارة العمل وجامعة بدر، والذي يهدف إلى دعم جهود الدولة في مجال التدريب المهني وتأهيل الكوادر الشابة لمتطلبات سوق العمل.

تدريب باستخدام أحدث التقنيات في المساحة ونظم المعلومات الجغرافية

أشار الوزير، إلى أن الدورة تُنفذ حاليًا داخل مركز التطوير المهني والتعليم المستمر بجامعة بدر، بإشراف متخصصين، وبالاعتماد على أحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بكليتي الهندسة والدراسات الإنسانية، لتزويد المشاركين بمهارات متقدمة في استخدام الأدوات المساحية الحديثة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

دعم الكوادر المؤهلة للمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر 2030

أكد وزير العمل، أن التدريب يسهم في إعداد شباب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويخدم بشكل مباشر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال كلمته، وجّه الوزير محمد جبران،، رسالة إلى الشباب قائلاً: "كنتم ولا زلتم على رأس أولويات الحكومة المصرية، بتوجيه دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد أن الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الجمهورية الجديدة، وأن تأهيلهم وتدريبهم مسؤولية وطنية يجب أن تتولاها جميع الجهات والمؤسسات، لصناعة جيل واعٍ ومؤهل وقادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في تنمية الوطن".

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