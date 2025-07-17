أكاديمية ماسبيرو توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بالخارجية

كتب- عمرو صالح:

وقعت أكاديمية ماسبيرو، بروتوكول تعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

وبحسب بيان اليوم، شهد التوقيع الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقام بالتوقيع عن وزارة الخارجية السفير الدكتور ياسر علوي مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي، وعن أكاديمية ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين، وحضر التوقيع الدكتور حازم أبو السعود مدير الأكاديمية والكاتب الصحفي ياسر الزيات.

وعقب التوقيع، ألقى الكاتب أحمد المسلماني محاضرة بعنوان (تحولات جديدة في النظام العالمي) للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين.

وكان السفير ياسر علوي، قد اصطحب وفد الهيئة الوطنية للإعلام في جولة بالمعهد الدبلوماسي الذي يعد من أعرق معاهد التدريب الدبلوماسي في العالم.

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