كتب- نشأت علي:

أعربت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد لما يشهده قطاع غزة من عدوان متواصل وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والبنى التحتية يعكس انحدارًا غير مسبوق في احترام القيم الإنسانية، وتجاهلًا فاضحًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت "خطاب"، في بيان اليوم، أن ما يحدث على أرض غزة يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت دولي مخزٍ وتخاذل واضح من قبل المؤسسات الدولية، التي اكتفت بالإدانة الشكلية دون اتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

وشددت على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ويتجسد في تحركات دبلوماسية نشطة، ومبادرات إنسانية متواصلة، إلى جانب دعوات متكررة للوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والدفع نحو حل سياسي عادل وشامل يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

واختتمت النائبة، تصريحها بالتأكيد على أن استمرار العدوان سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن "صمت العالم اليوم سيسجله التاريخ، وفلسطين لن تكون وحدها مهما طال أمد المحنة".

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