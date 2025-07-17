كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بفتح جميع المواقع الأثرية ومتاحف المحافظة مجانًا أمام الجمهور يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

ويشمل القرار إتاحة زيارة كل من متحف الآثار اليونانية الرومانية، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف القومي بالإسكندرية، بدون رسوم دخول، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الفعاليات الوطنية والثقافية والتفاعل مع المناسبات التي تبرز الأبعاد الحضارية والتاريخية للمجتمع المصري.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، وخاصة بين فئة الشباب، إلى جانب دعم السياحة الداخلية وتشجيع حركة الزوار إلى مدينة الإسكندرية خلال موسم الصيف.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على ما تتميز به الإسكندرية من مقومات سياحية وأثرية وثقافية، باعتبارها إحدى أبرز المدن الساحلية ذات التاريخ العريق، حيث تحتضن مواقع ومتاحف تحكي عن حضارات متعاقبة تركت بصماتها في وجدان المدينة، لتظل شاهدة على عراقة مصر وتنوعها الحضاري.

اقرأ أيضًا:

أسعار العمرة الاقتصادية والـ 5 نجوم لشهر يوليو - برامج متنوعة

ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب

"الأعلى للبحوث الإكلينيكية" يناقش إدماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية