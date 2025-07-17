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عمرو أديب يعلن غيابه عن شاشة MBC - السبب وموعد العودة

01:50 م الخميس 17 يوليه 2025

عمرو أديب

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كتب- محمد نصار:

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على شاشة MBC مصر، بدء إجازته الصيفية السنوية، مؤكدًا انتهاء موسم ناجح شهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وقال أديب في تصريح عبر "إكس": "أبدأ اليوم إجازتي الصيفية السنوية، بعد موسم ناجح بفضل الله.. أشكر الجمهور الكريم وكل زملائي في MBC مصر على الدعم والمحبة.. وأدعو الجميع من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف جمال السواحل المصرية، التي أراها من أجمل بقاع الأرض".

وأشار إلى أنه سيعود إلى الشاشة من جديد في شهر سبتمبر المقبل، متمنيًا للجميع عطلة سعيدة وصيفًا آمنًا ومليئًا بالفرح.

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