إخماد حريق بالقرب من محطة توليد كهرباء أسوان الأولى بدون خسائر

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نشوب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش على شاطئ النيل بمحافظة أسوان بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء أسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتي سيطرت على الموقف ونجحت في إخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء أو تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية في المناطق المحيطة نظرًا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.

من جانبها، أزالت الأجهزة المعنية، الهيش والحشائش في المنطقة، وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

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