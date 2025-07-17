صور.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين الجديدة

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مجمع الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة - فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز).

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من قيادات وزارة العدل.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء، تضافر جهود مختلف جهات وأجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، مع السعي الدائم لتطوير أساليب تقديم هذه الخدمات، عبر التوسع في تطبيقات منظومة التحول الرقمي، وذلك بما يسهم في منح المزيد من التيسيرات للمواطنين؛ تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود التنمية التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية، والتي لا تزال تحظى بمشروعات عديدة جار تنفيذها، في إطار المساعي المستمرة لتحقيق طفرة حقيقية لمستوى وجودة الخدمات المقدمة بها، لتحقيق الأهداف التنموية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يعكس رؤية الدولة الشاملة لتنمية هذه المنطقة الواعدة؛ سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات لها، وتعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات متنوعة.

وخلال تفقده لأرجاء المجمع الجديد، استمع رئيس الوزراء لشرح قدمه وزير العدل، حول الإمكانات التي يتمتع بها المجمع، حيث أوضح أنه تم تجهيزه بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، متناولا بالتفصيل إجراءات وخطوات العمل به وفقًا لمنظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة وهو العمل عبر نظام الشباك الواحد، تيسيراً على المواطنين.

وأضاف وزير العدل: يتكون فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز من (3) شبابيك بالإضافة إلى 2 شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، فيما تضم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة 5 شبابيك لتلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة العلمين الجديدة، وذلك وفقًاً لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) عبر المحول الرقمي الحكومي G2G، وهو ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030.

وخلال تجوله في أرجاء المجمع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس شريف الشربيني حول قيام وزارة الإسكان بتسهيل جميع الاجراءات والترتيبات اللازمة لافتتاح الشهر العقاري بموقع متميز بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك مع ربطه بمركز معلومات جهاز المدينة؛ من أجل تقديم خدمات متميزة ونموذجية، وكذلك المساهمة في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين لتنمية المدينة.

وفي غضون ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل ممثلة في (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) في 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، أشار المستشار عدنان فنجري، إلى أن إطلاق منظومة الربط والتكامل بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة، تأتي في إطار جهود منظومة التحول الرقمي وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه بتطبيق هذه المنظومة يتم الاستغناء الكامل عن النظام الورقي؛ حيث سيتم ربط تطبيق مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية بتطبيق خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة عن طريق المحول الرقمي الحكومي G2G، باستدعاء جميع البيانات النصية والرقمية والمساحية وبيانات التراخيص الخاصة ببيانات الأراضي والعقارات، والوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة المطلوبة لشهر المحررات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.

وأضاف وزير العدل: تختص هذه المأموريات الـ (16) المتواجدة بالمدن الجديدة (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة - القرى السياحية بمارينا العلمين – المنطقة الشمالية بالقاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر- الشيخ زايد – العاشر من رمضان – الفيوم الجديدة- بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة- سوهاج الجديدة – النوبارية الجديدة – أخميم الجديدة – دمياط الجديدة – أسوان الجديدة – الصالحية الجديدة) بشهر مختلف التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بجميع مكوناتها الإدارية.

ووجه وزير العدل، الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الجهود التي قامت بها في سبيل توفير مقر المجمع وتأثيثه بكل المحتويات المطلوبة على أعلى مستوى من الجودة، كما شكر الوزير وزارة الاتصالات على التعاون المثمر معها لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجمع وجميع المأموريات الـ 16 في المدن العمرانية الجديدة، داعيا إلى أهمية استمرار هذا التعاون في سبيل مواصلة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن افتتاح هذا المجمع اليوم يأتي في إطار مواصلة التعاون مع وزارة العدل لمكينة الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، كما يأتي استكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع مصر الرقمية في جميع مناطق الجمهورية، موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث وتطوير الخدمات المقدمة في هذا المجمع وجميع مأموريات الشهر العقاري في منظومة واحدة لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات تقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية لميكنة الخدمات، كما تقوم بالإشراف على الدعم الفني والتقني، والقيام بالتدريب اللازم للكوادر، ضمانًا لنجاح أهداف المشروع القومي " مصر الرقمية"، وتحقيقًا لأهدافه في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة في هذا الشأن.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقب الإطلاق مع عدد من مأموريات شهر التجمع العمراني الجديد بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، التي شهدت إطلاق تطبيق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)؛ حيث تعرف من رؤساء أجهزة المدن ــ بشكل تفصيليّ ــ على مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المأموريات، وما ستتيحه عملية الربط والتكامل من تيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول الخدمات من خلال هذه المأموريات، وحجم الكثافات التي تشهدها تلك المأموريات.

كما أجرى رئيس الوزراء، حوارًا مع عدد من مقدمي الخدمات في مجمع الشهر العقاري والتوثيق في مدينة العلمين الجديدة، واستفسر منهم عن نوعية الخدمات التي يقدمها المجمع للجمهور، حيث أثنى مقدمو الخدمات على النظم الجديدة المتبعة حاليًا في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بعيدا عن النظام الورقي، مما أسهم في تخفيض زمن تقديم الخدمة وفي تحسين مستوى جودتها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة توعية المواطنين بالخدمات المميكنة المقدمة للمواطنين في هذه المأموريات، ومدى سهولة إنهاء خدماتهم بكل سهولة ويسر، مع ضرورة التعريف بخريطة مواقع تلك المأموريات في المدن العمرانية الجديدة، وإيضاح كيفية الوصول إليها، وذلك للتيسير على المواطنين في جميع المناطق.

وقبل أن يغادر مجمع الشهر العقاري، أثنى رئيس مجلس الوزراء على التعاون الوثيق والمثمر بين وزارات: العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سبيل تقديم مختلف الخدمات المميكنة بكل سهولة، مما يسهم في النهوض بمستوى جودتها، داعيا إلى التوسع في نطاق تطبيقها، وخاصة بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.

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