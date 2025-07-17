لتجنب الغرامات.. آخر موعد لسداد فاتورة كهرباء يوليو 2025

كتب- محمد صلاح:

يواصل المواطنون البحث عن موعد سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2025، وطرق الاستعلام الإلكتروني عنها، وذلك في إطار الحرص على تجنب غرامات التأخير، وتخفيف الأعباء المالية، وضمان انتظام الخدمة.

وتواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر يوليو 2025 من خلال مختلف المنافذ المعتمدة، بما يُمكّن المشتركين من سداد الفواتير إلكترونيًا أو عبر المحصلين التابعين للشركات.

فترة السماح والغرامات

توفر شركات الكهرباء فترة سماح تمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، لسداد الفواتير دون فرض أي غرامات تأخير، على أن يتم تطبيق الغرامات بداية من أغسطس في حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة.

وسائل سداد فاتورة كهرباء يوليو 2025

حرصًا على التيسير على المواطنين، وفّرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة وسائل متنوعة لسداد فواتير الكهرباء، وتشمل:

- الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- تطبيقات البنوك

- المحافظ الإلكترونية

- مكاتب البريد

- شركات الدفع الإلكتروني مثل: فوري، أمان، إنستاباي

وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركة القابضة، لتطوير الخدمات وتحقيق سرعة وكفاءة في تقديمها، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء – يوليو 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: www.moee.gov.eg

- الدخول إلى قسم الخدمات

- اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: رقم العداد، أو رقم الحساب، أو بيانات التعاقد (حسب الشركة التابع لها المشترك).

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