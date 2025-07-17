نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من المسجد الإبراهيمي بكفر الشيخ

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ أحمد عوض أبوفيوض، ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد فكيه الإمام والخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "الاتحاد قوة"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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