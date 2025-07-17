كتب- محمد صلاح:

نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تردد بشأن اختراق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، مؤكدًا أن المنصة تعمل ولا صحة لأي اختراق على الإطلاق.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، الخميس، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر متعاقدة مع إحدى الشركات الخاصة الكبرى المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لتأمين المعلومات المتعلقة بالموقع وضمان عدم تعرضه لأي محاولات اختراق في أي وقت لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل أصدرت مجموعة "فيكسد للاستثمار" بيانًا رسميًا أكدت فيه السلامة الكاملة للبيانات والمعلومات المخزنة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأكدت المجموعة، أن عملية تأمين وحماية البنية التحتية الرقمية للمنصة تقوم بها شركة Fixed Cybersecurity، إحدى الشركات التابعة لها والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد إبراهيم، مدير مشروع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، قائلًا: "نود أن نؤكد للرأي العام أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية وبشكل آمن وطبيعي، ولم يتم حتى تاريخه رصد أي محاولات اختراق أو تأثير على سلامة البيانات أو الخدمات المقدمة".

وأضاف: "كما تواصل فرق الأمن السيبراني في "فيكسد سايبر سيكيورتي" عمليات المراقبة المستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الحماية للبنية التحتية الرقمية وحفظ بيانات المستخدمين وفقاً لأفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات".

من جانبه، شدد المهندس محمد سامح، مدير خدمات الأمن السيبراني بشركة Fixed Cybersecurity، بأن أمن المعلومات يُعد من أولويات العمل الأساسية داخل الشركة، مؤكدًا التزامهم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث قال: "نولي أمن المعلومات أولوية قصوى، وقد تُوّج هذا الالتزام بحصولنا على اعتماد المعيار العالمي ISO 27001، كما نطبق ضوابط تقنية متقدمة، ومراجعات أمنية دورية، ونُفعّل نظام مراقبة يعمل على مدار الساعة (24/7) لرصد ومعالجة أي أحداث أو تهديدات أمنية محتملة، نحن نعمل باستمرار على تحديث بنيتنا التحتية وتعزيزها، ونُخضع جميع أنظمتنا لاختبارات دقيقة لضمان سلامتها واستمراريتها دون انقطاع".

كما أوضح البيان أن أنظمة الحماية والسياسات الأمنية المطبقة على المنصة تعمل بكفاءة عالية ويتم تحديثها باستمرار، مؤكدًا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي وآمن دون أي تأثير على أداء النظام أو بيانات المستخدمين.

وشددت المجموعة على أن النطاق الرسمي الوحيد للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الرابط التالي، من هنا.

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