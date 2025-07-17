كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص؛ لمناقشة إجراءات تقليل الولادات القيصرية غير المبررة وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم استراتيجية الوزارة لتحسين صحة الأم والطفل، ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية».

ركز الاجتماع على ثلاثة محاور، تضمنت تعزيز الصحة الإنجابية عبر وسائل المباعدة بين الولادات، تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتحسين جودة الرعاية لخفض وفيات حديثي الولادة.

وأكدت الدكتورة الألفي، أهمية توحيد الممارسات الطبية عبر هذه الدلائل، مع توفير تدريبات مستمرة للكوادر الطبية، موضحة أن معدلات الولادة القيصرية في مصر تتجاوز 70%، مما يتسبب في مضاعفات صحية وتكاليف اقتصادية تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا.

ودعت إلى إنشاء غرف مشورة بالمستشفيات الخاصة، وتطبيق معايير «روبسون» لتحديد الحالات المناسبة للولادة القيصرية، مع إصدار إحصائيات دقيقة ومراجعة السجلات لضمان الالتزام العلمي.

وأكد الدكتور محمد أبو زيد التزام المحافظة بمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، مشيدًا بجهود الوزارة في تحسين صحة الأم والطفل.

من جانبه، شدد الدكتور هشام زكي على أهمية الدلائل الإرشادية لتنظيم الولادات القيصرية، مؤكدًا متابعة المنشآت الخاصة لضمان الالتزام بها، وأعرب عن تطلعه لتحقيق تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتحسين الرعاية الصحية.

واختتمت الدكتورة الألفي، فعاليات الاجتماع، بالتأكيد على دعم وزارة الصحة والسكان، للقطاع الخاص عبر تدريبات مستمرة وتطوير نظام إلكتروني لتسجيل بيانات الولادات، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة، بمساندة الدكتور محمد أبو زيد، والدكتور هشام زكي، في تعزيز هذه الجهود على المستويين المحلي والمركزي.

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