آلية جديدة لتسهيل سفر العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان

كتب- محمد أبو بكر:

شهد ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن الجانبين المصري واليوناني، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية في القطاع الزراعي اليوناني، والتي تم توقيعها سابقًا بين حكومتي البلدين.

وأكدت وزارة العمل، في بيان، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ الاتفاق بدقة، بما يحقق أهدافه في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري وتلبية احتياجات سوق العمل اليوناني.

وقد ناقش الاجتماع تقييم المرحلة السابقة من تنفيذ الاتفاقية، كما تم الاتفاق على اعتماد آلية تعاون جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق، من خلال تعزيز التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المنظمة لسفر العمالة المصرية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق اليوناني.

وأعرب الوفد اليوناني عن حرص بلاده على استمرار تفعيل الاتفاقية، مشيدًا بكفاءة العمالة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات القطاع الزراعي في اليونان. من جانبه، أكد الوفد المصري التزام وزارة العمل بتوفير الكوادر المؤهلة وفقًا للمعايير المطلوبة.

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