وزير الري يبحث مقترحات تطوير واجهات المدن النيلية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة عدد من النماذج والمقترحات الفنية لتطوير واجهات المدن النيلية، التي تم إعدادها من قِبل معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه - الذراع العلمي لقطاع تطوير وحماية نهر النيل.

استعرض الاجتماع أساليب تطوير الكورنيش على جانبي نهر النيل بما يتوافق مع القوانين والضوابط المنظمة، إلى جانب الاطلاع على نماذج دولية مماثلة تم تنفيذها على ضفاف أنهار عالمية.

كما قدم قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه عرضًا تفصيليًا لأعمال التطوير المنفذة حاليًا والجاري تنفيذها بعدد من المواقع على امتداد مجرى النهر في المدن ذات الواجهات النيلية.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية الالتزام التام بالضوابط الفنية والقانونية عند إعداد الدراسات والمشروعات على ضفاف نهر النيل، مع عدم التداخل مع القطاع المائي لضمان استدامة المجرى، مشددًا على ضرورة تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، عند التصريح بإقامة أي أعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

كما شدد وزير الري، على حرص الوزارة على حماية المجرى المائي والجسور من أي شكل من أشكال التعدي، حفاظًا على كفاءة إمرار التصرفات المائية المطلوبة، ولضمان استقرار النظام الهيدروليكي للنهر، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفوري مع أي محاولة تعدٍ في مهدها قبل أن تتفاقم.

وفي هذا السياق، أوضح البيان، أنه تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل وفرعيه منذ عام 2015 وحتى الآن، ضمن "حملة إنقاذ نهر النيل".

كما تم الانتهاء مؤخرًا من الموجة (25) لإزالة التعديات، والتي شهدت إزالة 265 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 55 ألف متر مربع، بينما انطلقت الموجة (26) التي تم خلالها حتى الآن إزالة 164 حالة تعدٍ على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع.

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