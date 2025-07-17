نائب وزير الصحة يترأس اجتماع "الأعلى لشباب الرعاية الصحية".. ماذا ناقش؟

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف فتح حوار حر بين الشباب وقيادات الوزارة.

وبحسب بيا لوزارة الصحة، يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإثراء دور المجلس في نقل آراء وتطلعات الشباب مباشرة إلى قيادات الوزارة، من خلال التنسيق الفعّال بين أعضائه، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين المجلس والوزارة وتحقيق الأهداف المشتركة، انطلاقًا من رسالته الأساسية في إيصال صوت الشباب بوضوح وشفافية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع أكد الدكتور محمد الطيب أهمية التوسع في أنشطة المجلس، والانعقاد بشكل دوري لاستعراض آراء الكوادر الطبية من الشباب، وقياس حجم مشاركة أعضاء المجلس في الوظائف التي يتم إتاحتها من الوزارة والتي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاندماج بين قطاعات الوزارة لتطوير المجلس، وقياس الأثر المرجو من المجلس.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير أشار إلى بحث تعديل بعض القوانين الخاصة بتنمية المهن الطبية بهدف تعزيز حقوق جميع الكوادر الطبية، وتوفير المناخ الملائم لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، واستحداث مسارات مختلفة للتدريب، والتخصصات التي يرغب فيها أعضاء المجلس.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المجلس يركز على تشكيل وبناء القيادات من خلال الإعلان عن إتاحة مناصب قيادية للشباب، وتوحيد المسارين الوظيفي والمهني وعرضه على أعضاء المجلس لبحث المعايير المناسبة لتحقيق الارتقاء المهني وبناء القدرات، منوهًا إلى أن الهدف من المجلس هو الاستماع إلى أفكار الشباب والبدء في اتخاذ القرارات وتنفيذها بما يلبي طموحات الشباب، وإيصال المخرجات للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لاتخاذ القرارات المناسبة للشباب.

وكشف «عبدالغفار» أن نائب الوزير أجرى حوارًا مطولًا مع أعضاء المجلس لطرح استفساراتهم، حيث شدد نائب الوزير على حوكمة ملف التدريب، ووضع مستهدفات واضحة من موضوعات التدريب، وتحديد المستهدفين من البرامج وقياس أثر البرامج، وتطوير ملف التدريب بما يتماشى مع أهداف المجلس في صقل مهارات الكوادر الطبية.

وأضاف أن الطيب، أوضح الفرق بين بعض الإدارات في الهيكل المؤسسي الجديد للوزارة، كما وجه بتوفير كافة التدريبات التي يرغب فيها أعضاء المجلس مع الجهات المختصة بالتدريب.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بعض مواد قانون تنظيم شؤون المهن الطبية، بما يشمل معالجة النقص في الوظائف الإدارية داخل الهيكل الوظيفي للوزارة، باعتبارها حجر الزاوية في دعم المنظومة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استجاب لإحدى المقترحات بتوفير تدريبات متخصصة لأطباء الأسنان على كيفية إدارة المؤسسات الطبية، وتنفيذ التدريب على مستوى المحافظات، كما وجه نائب الوزير فريق الحوكمة بزيارة مستشفى كفرالشيخ العام لمراجعة كافة النواقص والوقوف على تحديات تقديم الخدمة الطبية، ومراجعة الترددات والأجهزة الطبية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أن المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية يأتي كخطوة رائدة نحو تعزيز التواصل الفعّال داخل قطاعات الوزارة، من خلال طرح آليات مستدامة تسهم في رفع كفاءة القدرات البشرية، وضمان استمرارية العمل، مع العمل على دمج دفعات جديدة من الكوادر الشابة لضمان نجاح واستدامة دور المجلس وتحقيق أهدافه في دعم منظومة العمل المؤسسي.

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