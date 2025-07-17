روابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كراسات شروط الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل أصبحت متاحة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية (digital.gov.eg) أو من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (shmff.gov.eg).

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه تقرر تقسيم الطرح إلى 3 كراسات شروط للتيسير على المواطنين الراغبين في الحجز، بحيث تتضمن كل كراسة الشروط التفصيلية والضوابط الخاصة بفئة محددة، بما يمكّن كل مواطن من قراءة الكراسة المعنية به فقط وفهم متطلباتها بسهولة.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى للإعلان؛ حيث سجّل أكثر من 53 ألف مواطن دخولًا للموقع وإنشاء حسابات جديدة، فيما سدد أكثر من 16 ألف مواطن رسوم التسجيل وحمّلوا كراسات الشروط المناسبة لهم.

وأضافت "عبد الحميد"، أن هذا الطرح يتضمن وحدات إسكان اجتماعي خضراء ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، ولمعرفة المزيد يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي المتاح عبر القنوات الرقمية الرسمية للصندوق (YouTube: shmffeg).

وأكدت الرئيس التنفيذي، أن فترات التقديم والحجز تختلف بين الفئات الرئيسية الثلاث الواردة في الطرح؛ وعليه يتعين على كل مواطن مراجعة المواعيد المحددة للفئة التي ينتمي إليها قبل استكمال الإجراءات.

كما شددت على أن سداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسة الشروط يتم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بينما يُسدد كلٌ من المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المتاحة بالمحافظات والمدن الجديدة التي يشملها الطرح.

الجداول الزمنية للتقديم والسداد حسب الفئات

تبدأ جميع فترات سداد مصروفات التسجيل إلكترونيًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025 ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتستمر حتى نهاية فترة الإعلان المقررة، ويجب الالتزام بالفترات الزمنية المخصصة لسداد مقدم جدية الحجز و المصروفات الإدارية عبر مكاتب البريد المميكن.

أولًا: الوحدات السكنية بالمدن الجديدة (للمتقدمين خارج أولوية إعلان "سكن لكل المصريين 5")

- سداد مصروفات التسجيل إلكترونيًا: من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان.

- سداد مقدم جدية الحجز + المصروفات الإدارية بالبريد المميكن:

- ذوو الهمم: من الإثنين 28 يوليو 2025 إلى الإثنين 4 أغسطس 2025.

- جميع المواطنين (متضمنين ذوي الهمم): من الثلاثاء 5 أغسطس 2025 إلى الخميس 28 أغسطس 2025.

ثانيًا: الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) مع أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا – الغردقة – عزبة البرج

- سداد مصروفات التسجيل إلكترونيًا: من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان.

- سداد مقدم جدية الحجز + المصروفات الإدارية بالبريد المميكن:

- ذوو الهمم: من الإثنين 28 يوليو 2025 إلى الإثنين 4 أغسطس 2025.

- جميع المواطنين (متضمنين ذوي الهمم): من الثلاثاء 5 أغسطس 2025 إلى الخميس 30 أكتوبر 2025.

ثالثًا: وحدات سكنية لكافة المواطنين (تسليم خلال 36 شهرًا) بعدد من المحافظات

- سداد مصروفات التسجيل إلكترونيًا: من الثلاثاء 15 يوليو 2025 وحتى نهاية الإعلان.

- سداد مقدم جدية الحجز + المصروفات الإدارية بالبريد المميكن:

- ذوو الهمم: من الإثنين 28 يوليو 2025 إلى الإثنين 4 أغسطس 2025.

- جميع المواطنين (متضمنين ذوي الهمم): من الثلاثاء 5 أغسطس 2025 إلى الخميس 28 أغسطس 2025.

إرشادات عامة للمواطنين

- قراءة كراسة الشروط الخاصة بفئتك بالكامل قبل بدء أي مدفوعات.

- التأكد من الالتزام بالمواعيد المعلنة لكل مرحلة (تسجيل، سداد، حجز).

- الاحتفاظ بإيصالات السداد من البريد المميكن أو من منصة الدفع الإلكتروني.

- في حالة ذوي الهمم، يُنصح باستكمال المستندات مبكرًا استعدادًا لفترة الأولوية.

- أي محاولة للتقديم خارج الفئة الزمنية المحددة قد تؤثر على ترتيب الأولوية أو صحة الطلب.

قنوات الاستعلام والتواصل

للمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات، يُرجى متابعة القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

- فيسبوك: facebook.com/shmffeg

- يوتيوب: youtube.com/shmffeg

- تويتر (إكس): twitter.com/shmffeg

- إنستجرام: instagram.com/shmffeg

- الموقع الإلكتروني للصندوق: shmff.gov.eg

- منصة الشكاوى والمقترحات: cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

- مركز اتصالات خدمة العملاء من أي تليفون محمول: ٥٩٩٩ / ٥٧٧٧ / ١١٨٨، من أي خط أرضي: ٠٩٠٠٧١١١٧

- يمكن التوجه إلى أي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

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