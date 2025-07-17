الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا للرئيس السيسي.. تفاصيل

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 95 لسنة 2025.

يأتي القرار بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو.

وتضمن القرار مادة وحيدة، نصها: ووفق على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية" من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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