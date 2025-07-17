أسعار العمرة الاقتصادية والـ 5 نجوم لشهر يوليو - برامج متنوعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم لشهر يوليو الحالي 2025 شاملة أسعار تذاكر الطيران وموعد بدء أولى الرحلات.

أسعار العمرة الاقتصادية لشهر يوليو الحالي

قال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية خلال شهر يوليو الحالي شامل أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة الأربع نجوم خلال شهر يوليو الحالي

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم 1447هـ تبدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار العمرة الخمس نجوم خلال شهر يوليو الحالي

أوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم خلال شهر يوليو الحالي تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم بدون إضافة سعر تذكرة الطيران خلال شهر يوليو الحالي

في سياق متصل، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 بدون إضافة سعر تذكرة الطيران خلال شهر يوليو الحالي.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 1447هـ-2026، تبدأ من 20 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن شركات السياحة حاليًا بانتظار إعلان أسعار الطيران الرسمية.

وبين عضو غرفة شركات السياحة، أن أولى رحلات العمرة 2026 تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يوليو الحالي أو أول أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، مع التزام السيدات بارتداء الحجاب.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، مرفق معها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، إجازة قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وذلك لتجنب أي خلافات قد تنشأ مع العملاء في حال عدم استقرار أسعار وسائل السفر أو زيادتها.

وبحسب الضوابط، فإنه من حق شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة خلال هذا الموسم.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يعتذر للشعب المصري عن حوادث الفترة الأخيرة - تفاصيل

أول تعليق من مدبولي على أنباء وقف العمل بمستشفى هرمل