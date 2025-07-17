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ما حكم "تجميد البويضات"؟.. مفتي الجمهورية يجيب

12:35 ص الخميس 17 يوليو 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

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كتبت -داليا الظنيني:

رد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال حول شرعية "تجميد البويضات"، موضحًا أن القضية نفسها في حد ذاتها لا حرج فيها متى توفر لها الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب والاحتفاظ بهذه النطف في بنوك أمينة لا تؤدي لاستخدامها أو استغلالها بصورة غير صحيحة.

وأوضح مفتى الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه ولكن المحاذير الطبية والقانونية والأخلاقية هي التي قد تدفع العالم الشرعي إلى القول بالجواز أو عدم الجواز.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الضوابط التي لابد أن تتوافر في هذا الأمر هو الطبيب والمعمل وبنك الأجنة الثقة، إلا أن هناك بعض المحاذير كالخوف من الوفاة أو استخدام هذه البويضات لغيرها، قائلًا: "الفعل لا حرج فيه إذا توفرت له الضوابط الشرعية التي تحفظ له حرمة وكرامة الحياة الإنسانية حيًا وميتا".

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