التعليم: 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تُحدث نقلة نوعية في التعليم الفني

كتبت – داليا الظنيني:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن قطاع التعليم الفني في مصر شهد تطورًا غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى افتتاح 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في غضون العامين الماضيين، تغطي نحو 118 تخصصًا فنيًا وتكنولوجيًا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح زلطة أن كل مدرسة من هذه المدارس تعتمد على تخصص محدد، مثل صناعة السيارات، البرمجة، صناعة الذهب، والطاقة الكهربائية، مما أسهم في زيادة الإقبال عليها من قِبل الطلاب، مؤكدًا أن "نسب التقديم فاقت كل التوقعات".

وأشار إلى أن هذه المدارس تُدار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يشارك شركاء الصناعة في إعداد المناهج وتدريب الطلاب عمليًا داخل المصانع، وهو ما يوفر للطالب تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن سوق العمل المصري أصبح أكثر تنوعًا، ولم يعد مقتصرًا على خريجي الكليات النظرية كالهندسة والطب، بل بات في حاجة ماسة إلى فنيين ومهنيين مهرة في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية، خصوصًا في ظل المشروعات القومية الكبرى الجارية حاليًا في البلاد.

واختتم زلطة حديثه بالتأكيد على أن تقييم الطالب في التعليم الفني لم يعد يُقاس فقط بالدرجات النظرية، بل يعتمد بشكل أساسي على امتلاك المهارات الفنية والعملية التي تتيح له دخول سوق العمل المحلي والدولي بثقة وكفاءة.