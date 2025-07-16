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بعد جدل أعمار الأعضاء.. وزير الثقافة يتحدث عن تشكيل المجلس الأعلى للثفافة

11:32 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتبت – داليا الظنيني:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن ملامح الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للثقافة، في إطار خطة شاملة لتطوير أداء المجلس وتوسيع تأثيره في المشهد الثقافي المصري والعربي.

أوضح الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الهيكلة تعتمد على محورين أساسيين: "هيئة المجلس الأعلى"، التي تضم نخبة من "حكماء الثقافة" من داخل مصر والعالم العربي لتكون المرجعية الفكرية والثقافية العليا، واللجان النوعية، والتي وصفها بـ"مطبخ الثقافة" التنفيذي، المعني بصياغة المبادرات وتنفيذ المشروعات الثقافية والفنية.

وأكد وزير الثقافة، أن التشكيل الجديد يهدف إلى تعزيز التنوع والانفتاح، عبر إشراك المفكرين والمثقفين من مختلف المشارب الفكرية، مع ضمان أن يكون اختيار الفائزين بجوائز الدولة، وعلى رأسها جائزة النيل، عبر قامات ذات مصداقية ونزاهة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الإعلان عن 24 لجنة نوعية جديدة في نوفمبر المقبل، تضم كل منها 15 عضوًا ومقررًا، لتمثل طيفًا واسعًا من التخصصات الفنية والثقافية. كما شدد على أن هذه اللجان ستضم شبابًا وخبراء من مختلف الأعمار، لضخ دماء جديدة في العمل الثقافي، مع الحرص على خفض متوسط الأعمار لتعزيز روح الابتكار والتجديد.

وأكد على أن التوجه الجديد للمجلس يسعى لإزالة الغموض المحيط بآليات عمله، ويضع الثقافة في قلب عملية التطوير المجتمعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إشعاع حضاري في المنطقة.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة
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