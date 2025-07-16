كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي أن الانتخابات المقبلة، والتي تشهد منافسة بين حزبي "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية"، تُشبه إلى حد كبير محاولة صنع حزبين مواليين كما حدث في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وخلال تصريحاته في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، أوضح الألفي أن "قدرات الحزبين في الانتخابات ستعتمد على كيفية إدارة المعركة الانتخابية، ومدى فهم كل حزب للخريطة الانتخابية في مصر."

وحذّر الكاتب الصحفي من "محاولة إنتاج الماضي"، قائلاً: "من يحاول إعادة إنتاج الماضي سيفشل، لأن مياهًا كثيرة جرت في النهر، وتغير معها السمك – أي الناخب – ولم يعد الطعم القديم يجدي في اصطياده."

كما تحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.

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