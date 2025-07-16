إعلان

"لا تعيدوا إنتاج الماضي".. أكرم ألفي يتحدث عن العلاقة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية

11:19 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الكاتب الصحفي أكرم الألفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي أن الانتخابات المقبلة، والتي تشهد منافسة بين حزبي "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية"، تُشبه إلى حد كبير محاولة صنع حزبين مواليين كما حدث في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وخلال تصريحاته في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، أوضح الألفي أن "قدرات الحزبين في الانتخابات ستعتمد على كيفية إدارة المعركة الانتخابية، ومدى فهم كل حزب للخريطة الانتخابية في مصر."

وحذّر الكاتب الصحفي من "محاولة إنتاج الماضي"، قائلاً: "من يحاول إعادة إنتاج الماضي سيفشل، لأن مياهًا كثيرة جرت في النهر، وتغير معها السمك – أي الناخب – ولم يعد الطعم القديم يجدي في اصطياده."

كما تحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يعتذر للشعب المصري عن حوادث الفترة الأخيرة - تفاصيل

أول تعليق من مدبولي على أنباء وقف العمل بمستشفى هرمل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم ألفي الطريق إلى البرلمان حزب مستقبل وطن حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة